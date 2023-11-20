В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять "шахеди"
20 листопада 2023 20:17
Атака дронів. Ілюстративне фото: LB.ua
Україною шириться повітряна тривога. Наразі є загроза атаки "шахедів" з півдня країни.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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Наразі є загроза ударів ворожими безпілотниками для Запорізької та Дніпропетровської областей.
"У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.
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