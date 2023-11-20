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В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять "шахеди"

20 листопада 2023 20:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять "шахеди"
Атака дронів. Ілюстративне фото: LB.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україною шириться повітряна тривога. Наразі є загроза атаки "шахедів" з півдня країни.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Де є загроза застосування дронів

Наразі є загроза ударів ворожими безпілотниками для Запорізької та Дніпропетровської областей. 

загроза безпілотників
Мапа повітряних тривог

"У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні. 

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Новина доповнюється...

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений. 

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