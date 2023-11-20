В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять "шахеди"

Атака дронів. Ілюстративне фото: LB.ua

Україною шириться повітряна тривога. Наразі є загроза атаки "шахедів" з півдня країни.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Наразі є загроза ударів ворожими безпілотниками для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Мапа повітряних тривог

"У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

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Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.