Воздушная тревога 24 декабря — куда летят российские дроны

Рендер полета иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Иллюстративное фото: Pacific Press

На юге Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе для Херсонской и Николаевской областей от иранских дронов-камикадзе Shahed-136, используемых Россией.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

По сообщению военных, беспилотники угрожают Херсонской и Николаевской области. При этом сейчас запуск дронов не зафиксирован.

Источник: соцсети

По состоянию на 18:20 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 18:30: как сообщают Воздушные силы, несколько групп дронов начали движение между Николаевом и Кривым Рогом в направлении Вознесенска Николаевской области.

Источник: соцсети

Обновлено в 18:56: иранские дроны медленно входят в воздушное пространство Кировоградской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Источник: соцсети

По сообщению на 18:58, воздушная тревога по Украине выглядит следующим образом. Дроновая угроза распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области.

Источник: соцсети

Воздушная тревога по Украине — что известно

Напомним, что сегодня воздушная тревога звучала в Одессе из-за угрозы баллистических оперативно-тактических ракет "Искандер".

Раздавались сирены и сегодня утром: под угрозой российской баллистики были восточные, южные и центральные регионы Украины.

Ну а сегодня ночью иранские беспилотники кошмарили Хмельницкую область: средства ПВО охотились за "шахедами", которые кружили по региону.