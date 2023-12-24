Воздушная тревога 24 декабря — куда летят российские дроны

В Украине объявлена воздушная тревога — куда направляются российские дроны
На юге Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе для Херсонской и Николаевской областей от иранских дронов-камикадзе Shahed-136, используемых Россией.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
По сообщению военных, беспилотники угрожают Херсонской и Николаевской области. При этом сейчас запуск дронов не зафиксирован.
По состоянию на 18:20 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Обновлено в 18:30: как сообщают Воздушные силы, несколько групп дронов начали движение между Николаевом и Кривым Рогом в направлении Вознесенска Николаевской области.
Обновлено в 18:56: иранские дроны медленно входят в воздушное пространство Кировоградской области. В регионе объявлена воздушная тревога.
По сообщению на 18:58, воздушная тревога по Украине выглядит следующим образом. Дроновая угроза распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области.
Воздушная тревога по Украине — что известно
Напомним, что сегодня воздушная тревога звучала в Одессе из-за угрозы баллистических оперативно-тактических ракет "Искандер".
Раздавались сирены и сегодня утром: под угрозой российской баллистики были восточные, южные и центральные регионы Украины.
Ну а сегодня ночью иранские беспилотники кошмарили Хмельницкую область: средства ПВО охотились за "шахедами", которые кружили по региону.
Читайте Новини.LIVE!