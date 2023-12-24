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В Украине объявлена воздушная тревога — куда направляются российские дроны

24 декабря 2023 18:12
обновлено: 19:04
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Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога 24 декабря — куда летят российские дроны
Рендер полета иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Иллюстративное фото: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На юге Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе для Херсонской и Николаевской областей от иранских дронов-камикадзе Shahed-136, используемых Россией.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

По сообщению военных, беспилотники угрожают Херсонской и Николаевской области. При этом сейчас запуск дронов не зафиксирован.

В Украине объявлена воздушная тревога — куда направляются российские дроны
Источник: соцсети

По состоянию на 18:20 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В Украине объявлена воздушная тревога — куда направляются российские дроны
Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 18:30: как сообщают Воздушные силы, несколько групп дронов начали движение между Николаевом и Кривым Рогом в направлении Вознесенска Николаевской области.

В Украине объявлена воздушная тревога — куда направляются российские дроны
Источник: соцсети

Обновлено в 18:56: иранские дроны медленно входят в воздушное пространство Кировоградской области. В регионе объявлена воздушная тревога. 

В Украине объявлена воздушная тревога — куда направляются российские дроны
Источник: соцсети

По сообщению на 18:58, воздушная тревога по Украине выглядит следующим образом. Дроновая угроза распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области. 

В Украине объявлена воздушная тревога — куда направляются российские дроны
Источник: соцсети

Воздушная тревога по Украине — что известно

Напомним, что сегодня воздушная тревога звучала в Одессе из-за угрозы баллистических оперативно-тактических ракет "Искандер".

Раздавались сирены и сегодня утром: под угрозой российской баллистики были восточные, южные и центральные регионы Украины.

Ну а сегодня ночью иранские беспилотники кошмарили Хмельницкую область: средства ПВО охотились за "шахедами", которые кружили по региону.

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