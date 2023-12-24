Вибухи в Хмельницькій області зараз 24 грудня — обстріл РФ регіону

Вибух в нічному місті. Фото: t.me/operativnoZSU

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 24 грудня, лунали під час повітряної тривоги. Таким чином працюють сили ППО. Відбувалась атака ворожих безпілотників на регіон.

Про це повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Вибухи в Хмельницькій області зараз 24 грудня

"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!" — написав Тюрін.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна

Наразі в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні в низці областей тривала повітряна тривога. Небезпека почала ширитись із півдня, поки пізніше не охопила й кілька інших областей.

Також ми писали, що вибухи звучали ввечері 23 грудня у Дніпропетровській області. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони по російських дронах-камікадзе.

Додамо, що ворог завдав ракетного удару по Херсону ввечері 23 грудня. Відомо про сімох постраждалих, серед яких є діти.