Вибухи в Хмельницькій області зараз 24 грудня — обстріл РФ регіону

Сильні вибухи гриміли в Хмельницькій області під час обстрілу регіону
Вибухи в Хмельницькій області зараз, 24 грудня, лунали під час повітряної тривоги. Таким чином працюють сили ППО. Відбувалась атака ворожих безпілотників на регіон.
Про це повідомляє в.о. очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Вибухи в Хмельницькій області зараз 24 грудня
"Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!" — написав Тюрін.
Наразі в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, що в Україні в низці областей тривала повітряна тривога. Небезпека почала ширитись із півдня, поки пізніше не охопила й кілька інших областей.
Також ми писали, що вибухи звучали ввечері 23 грудня у Дніпропетровській області. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони по російських дронах-камікадзе.
Додамо, що ворог завдав ракетного удару по Херсону ввечері 23 грудня. Відомо про сімох постраждалих, серед яких є діти.
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