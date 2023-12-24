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Сильные взрывы гремели в Хмельницкой области во время обстрела региона

24 декабря 2023 00:33
обновлено: 00:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 24 декабря — обстрел РФ региона
Взрыв в ночном городе. Фото: t.me/operativnoZSU
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 24 декабря, раздавались во время воздушной тревоги. Таким образом, работают силы ПВО. Совершалась атака вражеских беспилотников на регион.

Об этом сообщает и. о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Взрывы в Хмельницкой области сейчас 24 декабря

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" — написал Тюрин.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы и.о. руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина

В Украине объявили отбой воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 24 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине в ряде областей продолжалась воздушная тревога. Опасность начала расти с юга, пока позже не охватила и несколько других областей.

Также мы писали, что взрывы звучали вечером 23 декабря в Днепропетровской области. Они связаны с работой противовоздушной обороны по российским дронам-камикадзе.

Добавим, что враг нанес ракетный удар по Херсону вечером 23 декабря. Известно о семи пострадавших, среди которых есть дети.

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