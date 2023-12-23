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Вибухи лунали на Дніпропетровщині — подробиці від ОВА

23 грудня 2023 22:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи лунали на Дніпропетровщині — подробиці від ОВА
Термінова новина
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вибухи звучали ввечері 23 грудня у Дніпропетровській області. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони по російських дронах-камікадзе. 

Про результати роботи ППО повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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Робота ППО у Дніпропетровській області 23 грудня

За словами, Лисака, ввечері сили ППО знищили чотири безпілотники. 

"По одному у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два на Синельниківщині", — йдеться у повідомленні. 

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