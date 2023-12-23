Вибухи лунали на Дніпропетровщині — подробиці від ОВА
23 грудня 2023 22:21
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Вибухи звучали ввечері 23 грудня у Дніпропетровській області. Вони пов'язані з роботою протиповітряної оборони по російських дронах-камікадзе.
Про результати роботи ППО повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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За словами, Лисака, ввечері сили ППО знищили чотири безпілотники.
"По одному у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два — на Синельниківщині", — йдеться у повідомленні.
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