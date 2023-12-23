Взрывы в Днепропетровской области 23 декабря — результаты работы ПВО

Пожар после взрыва в городе. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы звучали вечером 23 декабря в Днепропетровской области. Они связаны с работой противовоздушной обороны по российским дронам-камикадзе.

О результатах работы ПВО сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Работа ПВО в Днепропетровской области 23 декабря

По словам Лысака, вечером силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.

"По одному в Днепровском и Криворожском районах. Еще два — на Синельниковщине", — говорится в сообщении.

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