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Взрывы звучали на Днепропетровщине — подробности от ОВА

23 декабря 2023 22:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в Днепропетровской области 23 декабря — результаты работы ПВО
Пожар после взрыва в городе. Фото иллюстративное: соцсети
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Взрывы звучали вечером 23 декабря в Днепропетровской области. Они связаны с работой противовоздушной обороны по российским дронам-камикадзе.

О результатах работы ПВО сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Работа ПВО в Днепропетровской области 23 декабря

По словам Лысака, вечером силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.

"По одному в Днепровском и Криворожском районах. Еще два — на Синельниковщине", — говорится в сообщении.

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