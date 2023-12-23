Взрывы в Днепропетровской области 23 декабря — результаты работы ПВО

Взрывы звучали на Днепропетровщине — подробности от ОВА
23 декабря 2023 22:21
Пожар после взрыва в городе. Фото иллюстративное: соцсети
Взрывы звучали вечером 23 декабря в Днепропетровской области. Они связаны с работой противовоздушной обороны по российским дронам-камикадзе.
О результатах работы ПВО сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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По словам Лысака, вечером силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.
"По одному в Днепровском и Криворожском районах. Еще два — на Синельниковщине", — говорится в сообщении.
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