В сети показали тестовый полет украинского дрона-камикадзе

Тестовый полет украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe. Фото: скриншот

Украинские военные недавно представили кадры испытательного полета новейшего украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe. Этот беспилотник отличается корпусом из фанеры и способен перевозить до 32 кг взрывчатых веществ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Известно, что на данный момент производственные мощности позволяют выпускать приблизительно 50 таких беспилотников в месяц, но к концу следующего года планируется увеличить объемы до 500 единиц в месяц. Стоимость одного дрона начинается с 15 тысяч долларов. Протяженность полета этого дрона заявлена в диапазоне от 750 до 950 километров.

Особенностью данного БпЛА является возможность создания "роя": основной беспилотник может координировать полет дополнительных девяти дронов, направляясь к определенной цели.

Также существует опция увеличения грузоподъемности до 70 кг, что приведет к сокращению дальности полета.

Эти дроны могут быть запущены как с коротких взлетно-посадочных полос, так и с помощью катапульт. Отмечается, что эти БпЛА выделяются быстротой производства, возможностью их массового выпуска и экономической эффективностью.

Напомним, что, что беспилотники ГУР атаковали военный аэродром в Ростовской области. Таким образом, слова российских источников о том, что все дроны были сбиты, не соответствуют действительности.