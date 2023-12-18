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У мережі показали тестовий політ українського дрона-камікадзе

18 грудня 2023 08:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У мережі показали тестовий політ українського дрона-камікадзе
Тестовий політ українського дрона-камікадзе AQ 400 Scythe. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові нещодавно представили кадри випробувального польоту найновішого українського дрона-камікадзе AQ 400 Scythe. Цей безпілотник відрізняється корпусом із фанери та здатний перевозити до 32 кг вибухових речовин. 

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Відомо, що зараз виробничі потужності дозволяють випускати приблизно 50 таких безпілотників на місяць, але до кінця наступного року планується збільшити обсяги до 500 одиниць на місяць. Вартість одного дрона починається з 15 тисяч доларів. Протяжність польоту цього дрона заявлено в діапазоні від 750 до 950 кілометрів.

Особливістю даного БпЛА є можливість створення "рою": основний безпілотник може координувати політ додаткових дев'яти дронів, прямуючи до певної мети.

Також є опція збільшення вантажності до 70 кг, що призведе до скорочення дальності польоту.

Ці дрони можуть бути запущені як з коротких злітно-посадкових смуг, так і за допомогою катапульту. Зазначається, що ці БпЛА виділяються швидкістю виробництва, можливістю їхнього масового випуску та економічною ефективністю.

Нагадаємо, що безпілотники ГУР атакували військовий аеродром у Ростовській області. Таким чином, слова російських джерел про те, що всі дрони були збиті, не відповідають дійсності.

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