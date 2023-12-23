Повітряна тривога в Україні зараз 23 грудня – чим атакує ворог

Ударні дрони в небі. Фото: bbc.com

В Україні ввечері 23 грудня було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, сигнал тривоги пролунав у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА. Фото: скриншот

У повідомленні йдеться, що у зазначених областях виникла загроза застосування ударних дронів. Ба більше, у Повітряних силах України уточнили, що ударні БпЛА рухаються у напрямку Дніпропетровської області.

Варто зазначити, що станом на 19:14 карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що в Україні 23 грудня вже було оголошено повітряну тривогу. Згодом херсонці повідомляли, що чули гучні вибухи у місті.

Крім того, вранці 23 грудня російські окупанти вже обстрілювали Херсон. Там лунали вибухи. Ворог атакував із тимчасово окупованого лівого берега.