Воздушная тревога в Украине сейчас 23 декабря - чем атакует враг

В Украине объявили воздушную тревогу — чем атакует враг
В Украине вечером 23 декабря была объявлена воздушная тревога. В частности, сигнал тревоги прозвучал в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Воздушная тревога в Украине 23 декабря
В сообщении говорится, что в указанных областях возникла угроза применения ударных дронов. Более того, в Воздушных силах Украины уточнили, что ударные БпЛА движутся в направлении Днепропетровской области.
Стоит отметить, что по состоянию на 19:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, что в Украине 23 декабря уже была объявлена воздушная тревога. Позже херсонцы сообщали, что слышали громкие взрывы в городе.
Кроме того, утром 23 декабря российские оккупанты уже обстреливали город Херсон. Там раздавались взрывы. Враг атаковал с временно оккупированного левого берега.
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