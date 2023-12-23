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В Украине объявили воздушную тревогу — чем атакует враг

23 декабря 2023 19:16
обновлено: 19:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Воздушная тревога в Украине сейчас 23 декабря - чем атакует враг
Ударные дроны в небе. Фото: bbc.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине вечером 23 декабря была объявлена воздушная тревога. В частности, сигнал тревоги прозвучал в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Воздушная тревога в Украине 23 декабря

скриншот
Сообщение об угрозе применения ударных БпЛА. Фото: скриншот

В сообщении говорится, что в указанных областях возникла угроза применения ударных дронов. Более того, в Воздушных силах Украины уточнили, что ударные БпЛА движутся в направлении Днепропетровской области.

Стоит отметить, что по состоянию на 19:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что в Украине 23 декабря уже была объявлена воздушная тревога. Позже херсонцы сообщали, что слышали громкие взрывы в городе.

Кроме того, утром 23 декабря российские оккупанты уже обстреливали город Херсон. Там раздавались взрывы. Враг атаковал с временно оккупированного левого берега.

 

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