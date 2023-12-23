В Херсоне раздаются громкие взрывы 23 декабря

В Херсоне раздаются мощные взрывы
В Украине объявлена воздушная тревога. Херсонцы отмечают, что слышали громкие взрывы в городе.
Об этом сообщает телеграмм-канал Херсон: Война без фейков.
Взрывы в Херсоне 23 декабря
Жители Херсона указывают, что в центральном районе города раздались громкие взрывы. Враг совершает атаку баллистическим вооружением по региону. По предварительной информации, вражеские ракеты были выпущены из временно оккупированного Крыма.
Ранее в Воздушных Силах ВСУ предупреждали украинцев об угрозе баллистического вооружения.
Воздушная тревога в Украине 23 декабря
В настоящее время сигнал воздушной тревоги раздается в Кировоградской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.
Напомним, утром 23 декабря, российские оккупанты уже обстреливали город Херсон. Там раздавались взрывы. Враг атаковал с временно оккупированного левого берега.
Добавим, россияне в очередной раз нанесли удар по городу Херсон. В ночь на 20 декабря, армия РФ попала в состав гуманитарной помощи Украинского Красного Креста.
Читайте Новини.LIVE!