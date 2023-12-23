В Херсоне раздаются громкие взрывы 23 декабря

См. поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Украине объявлена воздушная тревога. Херсонцы отмечают, что слышали громкие взрывы в городе.

Об этом сообщает телеграмм-канал Херсон: Война без фейков.

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Взрывы в Херсоне 23 декабря

Жители Херсона указывают, что в центральном районе города раздались громкие взрывы. Враг совершает атаку баллистическим вооружением по региону. По предварительной информации, вражеские ракеты были выпущены из временно оккупированного Крыма.

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот поста Херсон: Война без фейков

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот поста ВСУ. Война с оккупантами

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот поста Николаевский Ванек

Ранее в Воздушных Силах ВСУ предупреждали украинцев об угрозе баллистического вооружения.

Уведомление об угрозе. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине 23 декабря

В настоящее время сигнал воздушной тревоги раздается в Кировоградской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

Карта воздушных тревог

Напомним, утром 23 декабря, российские оккупанты уже обстреливали город Херсон. Там раздавались взрывы. Враг атаковал с временно оккупированного левого берега.

Добавим, россияне в очередной раз нанесли удар по городу Херсон. В ночь на 20 декабря, армия РФ попала в состав гуманитарной помощи Украинского Красного Креста.