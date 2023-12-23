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В Херсоні лунають потужні вибухи

23 грудня 2023 18:15
оновлено: 18:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Херсоні лунають гучні вибухи 23 грудня
Дим здіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні оголошено повітряну тривогу. Херсонці зазначають, що чули гучні вибухи у місті.

Про це повідомляє телеграм-канал Херсон: Війна без фейків.

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Вибухи в Херсоні 23 грудня

Жителі Херсона зазначають, що у центральному районі міста пролунали гучні вибухи. Ворог здійснює атаку балістичним озброєнням по регіону. За попередньою інформацією, ворожі ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Повідомлення про вибухи
Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот допису Херсон: Війна без фейків
Повідомлення про вибухи
Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот допису ЗСУ. Війна з окупантами
Повідомлення про обстріл
Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот допису Миколаївський Ваньок

Раніше у Повітряних силах ЗСУ застерігали українців про загрозу балістичного озброєння.

Повідомлення про загрозу
Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 23 грудня

Зараз сигнал повітряної тривоги лунає у Кіровоградській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, вранці 23 грудня російські окупанти вже обстрілювати місто Херсон. Там лунали вибухи. Ворог атакував з тимчасово окупованого лівого берега.

Додамо, росіяни вчергове завдали удару по місту Херсон. В ніч проти 20 грудня армія РФ влучила в склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста.

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