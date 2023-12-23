В Херсоні лунають гучні вибухи 23 грудня

В Херсоні лунають потужні вибухи
В Україні оголошено повітряну тривогу. Херсонці зазначають, що чули гучні вибухи у місті.
Про це повідомляє телеграм-канал Херсон: Війна без фейків.
Вибухи в Херсоні 23 грудня
Жителі Херсона зазначають, що у центральному районі міста пролунали гучні вибухи. Ворог здійснює атаку балістичним озброєнням по регіону. За попередньою інформацією, ворожі ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ застерігали українців про загрозу балістичного озброєння.
Повітряна тривога в Україні 23 грудня
Зараз сигнал повітряної тривоги лунає у Кіровоградській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Нагадаємо, вранці 23 грудня російські окупанти вже обстрілювати місто Херсон. Там лунали вибухи. Ворог атакував з тимчасово окупованого лівого берега.
Додамо, росіяни вчергове завдали удару по місту Херсон. В ніч проти 20 грудня армія РФ влучила в склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста.
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