В Украине объявлена воздушная тревога — ракетная опасность
В Украине раздается воздушная тревога. Угроза ракетных обстрелов существует во всех регионах страны.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ракетная опасность в Украине 6 декабря
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, сегодня, 6 декабря. По информации Воздушных Сил ВСУ, существует угроза ракетной атаки.
"Вся Украина — ракетная опасность.
Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — указали в Воздушных Силах.
По данным украинских телеграмм-каналов в воздух взлетело три МиГ-31К. По предварительной информации, это может быть перебазирование с аэродрома "Саваслейка" на "Моздок".
Напомним, в ночь на 6 декабря Одесская область в очередной раз была под вражеским ударом. В регионе звучали звуки взрывов, оккупанты атаковали дронами из временно оккупированного Крыма.
Добавим, сегодня ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Оккупанты выпустили 48 дронов, но силам ПВО удалось уничтожить 41 из них.
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