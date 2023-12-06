В Украине объявлена воздушная тревога — ракетная опасность

Вражеская ракета в воздухе. Иллюстративное фото: Defense Express

В Украине раздается воздушная тревога. Угроза ракетных обстрелов существует во всех регионах страны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Ракетная опасность в Украине 6 декабря

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, сегодня, 6 декабря. По информации Воздушных Сил ВСУ, существует угроза ракетной атаки.

"Вся Украина — ракетная опасность.

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — указали в Воздушных Силах.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот поста Воздушных Сил

По данным украинских телеграмм-каналов в воздух взлетело три МиГ-31К. По предварительной информации, это может быть перебазирование с аэродрома "Саваслейка" на "Моздок".

Сообщение о взлете МиГов. Фото: скриншот поста Воздушная тревога

Карта воздушных тревог 6 декабря. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, в ночь на 6 декабря Одесская область в очередной раз была под вражеским ударом. В регионе звучали звуки взрывов, оккупанты атаковали дронами из временно оккупированного Крыма.

Добавим, сегодня ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Оккупанты выпустили 48 дронов, но силам ПВО удалось уничтожить 41 из них.