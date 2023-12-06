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В Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна небезпека

6 грудня 2023 12:59
оновлено: 13:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна небезпека
Ворожа ракета в повітрі. Ілюстративне фото: Defense Express
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні лунає повітряна тривога. Загроза ракетного обстрілу існує у всіх регіонах країни.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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Ракетна небезпека в Україні 6 грудня

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу, сьогодні,  6 грудня. За інформацією Повітряних Сил ЗСУ існує загроза ракетної атаки. 

"Вся Україна — ракетна небезпека.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — вказали у Повітряних Силах.

Повідомлення про небезпеку
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот допису Повітряних Сил

За даними українських телеграм-каналів у повітря злетіло три МіГ-31К. За попередньою інформацією це може бути перебазування з аеродрому "Саваслейка" на "Моздок".

Повідомлення про зліт МіГів
Повідомлення про зліт МіГів. Фото: скриншот допису Повітряна тривога
Мапа повітряних тривог 6 грудня
Мапа повітряних тривог 6 грудня. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня Одеська область вкотре була під ворожим ударом. У регіоні лунали звуки вибухів, окупанти атакували дронами з тимчасово окупованого Криму.

Додамо, сьогодні вночі загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Окупанти випустили 48 дронів, але силам ППО вдалося знищити 41 з них.

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