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Скільки ворожих дронів знищила українська ППО цієї ночі

6 грудня 2023 07:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки ворожих дронів знищила українська ППО цієї ночі
Робота ППО в місті. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Окупанти випустили 48 дронів, але силам ППО вдалося знищити 41 з них.

Про це повідомили в Повітряних силах

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Як відомо, у ніч проти 6 грудня окупанти атакували Україну "шахедами" з двох напрямків — мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ). Загалом зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА.

Проте сили ППО знищили 41 дрон. До збиття залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук дякує усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України! Більшість знищених "шахедів" на їхньому рахунку!" — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, ввечері 5 грудня російська армія обстріляла групу енергетиків, які працювали в Донецькій області. Поранено одного з працівників.

Окрім того, вчора лунали вибухи ще й в Одеській області. 

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