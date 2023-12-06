Сколько вражеских дронов уничтожила украинская ПВО этой ночью

Работа ПВО в городе. Фото: Reuters

Сегодня ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Оккупанты выпустили 48 дронов, но силам ПВО удалось уничтожить 41 из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Как известно, в ночь на 6 декабря оккупанты атаковали Украину "шахедами" с двух направлений — мыс Чауда (Крым) и Курская область (РФ). Всего зафиксированы пуски 48 ударных БпЛА.

Однако силы ПВО уничтожили 41 дрон. К сбитию привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Командующий Воздушных си, генерал-лейтенант Николай Олещук благодарит всех воинов за защиту воздушного пространства и в очередной раз отмечает боевую работу подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины! Большинство уничтоженных "шахедов" на их счету!" — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 декабря российская армия обстреляла группу энергетиков, работавших в Донецкой области. Ранен один из работников.

Кроме того, вчера раздавались взрывы еще и в Одесской области.