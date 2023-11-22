В Украине объявлена воздушная тревога — Россия запустила "шахеды"
В Украине раздается воздушная тревога. Сегодня, 22 ноября, есть угроза применения вражеских дронов и ракет в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Что известно по состоянию на сейчас
"Внимание! Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области — ракетная опасность!" — отметили в сообщении.
Позже стало известно и об угрозе применения "шахедов" в Запорожской области.
Карта воздушных тревог
В настоящее время воздушная тревога раздается в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Напомним, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что система оповещения населения Украины о воздушной угрозе не изменится. Воздушные силы и дальше будут объявлять тревогу при условии взлета МиГов.
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