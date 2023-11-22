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В Украине объявлена воздушная тревога — Россия запустила "шахеды"

22 ноября 2023 18:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога — Россия запустила "шахеды"
"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: REUTERS/Serhii Smolientsev
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога. Сегодня, 22 ноября, есть угроза применения вражеских дронов и ракет в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"Внимание! Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области — ракетная опасность!" — отметили в сообщении.

угроза шахедов
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Позже стало известно и об угрозе применения "шахедов" в Запорожской области.

угроза шахедов
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Карта воздушных тревог

В настоящее время воздушная тревога раздается в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. 

угроза беспилотников
Карта воздушных тревог

Напомним, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что система оповещения населения Украины о воздушной угрозе не изменится. Воздушные силы и дальше будут объявлять тревогу при условии взлета МиГов.

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