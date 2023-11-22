В Украине объявлена воздушная тревога — Россия запустила "шахеды"

"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: REUTERS/Serhii Smolientsev

В Украине раздается воздушная тревога. Сегодня, 22 ноября, есть угроза применения вражеских дронов и ракет в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Что известно по состоянию на сейчас

"Внимание! Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области — ракетная опасность!" — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Позже стало известно и об угрозе применения "шахедов" в Запорожской области.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Карта воздушных тревог

В настоящее время воздушная тревога раздается в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог

Напомним, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что система оповещения населения Украины о воздушной угрозе не изменится. Воздушные силы и дальше будут объявлять тревогу при условии взлета МиГов.