В Україні оголошено повітряну тривогу — Росія запустила "шахеди"
В Україні лунає повітряна тривога. Сьогодні, 22 листопада, є загроза застосування ворожих дронів та ракет у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Що відомо станом на зараз
"Увага! Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!" — наголосили у повідомленні.
Пізніше стало відомо і про загрозу застосування "шахедів" у Запорізькій області.
Мапа повітряних тривог
Наразі повітряна тривога лунає на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Нагадаємо, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що система оповіщення населення України про повітряну загрозу не зміниться. Повітряні сили й надалі будуть оголошувати тривогу за умови зльоту МіГів.
Читайте Новини.LIVE!