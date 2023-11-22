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В Україні оголошено повітряну тривогу — Росія запустила "шахеди"

22 листопада 2023 18:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу — Росія запустила "шахеди"
"Шахед" в небі. Ілюстративне фото: REUTERS/Serhii Smolientsev
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає повітряна тривога. Сьогодні, 22 листопада, є загроза застосування ворожих дронів та ракет у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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"Увага! Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!" — наголосили у повідомленні. 

загроза шахедів
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Пізніше стало відомо і про загрозу застосування "шахедів" у Запорізькій області. 

загроза шахедів
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Мапа повітряних тривог

Наразі повітряна тривога лунає на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. 

загроза безпілотників
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що система оповіщення населення України про повітряну загрозу не зміниться. Повітряні сили й надалі будуть оголошувати тривогу за умови зльоту МіГів.

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