В Украине объявлена воздушная тревога — что угрожает регионам
В ряде украинских областей раздается воздушная тревога. Северным и центральным регионам угрожают дроны-камикадзе.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Воздушная тревога в Украине
Сообщается, что один из иранских беспилотников вошел в воздушное пространство Киевской области. Сейчас он летит с юга на северо-запад.
Второй дрон в Винницкой области, курсирует на запад.
По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, что сегодня вечером армия России уже осуществляла запуск Shahed-136, из-за чего в отдельных регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
Кошмарили сегодня иранские дроны Черкасскую и Винницкую области: сигналы тревоги прозвучали и там.
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