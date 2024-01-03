В Украине объявлена воздушная тревога — что угрожает регионам

Движение дрона Shahed-136 в небе. Фото иллюстративное: скриншот

В ряде украинских областей раздается воздушная тревога. Северным и центральным регионам угрожают дроны-камикадзе.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Украине

Сообщается, что один из иранских беспилотников вошел в воздушное пространство Киевской области. Сейчас он летит с юга на северо-запад.

Второй дрон в Винницкой области, курсирует на запад.

Источник: Telegram

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня вечером армия России уже осуществляла запуск Shahed-136, из-за чего в отдельных регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Кошмарили сегодня иранские дроны Черкасскую и Винницкую области: сигналы тревоги прозвучали и там.