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В Україні оголошено повітряну тривогу — що загрожує регіонам

3 січня 2024 22:58
оновлено: 23:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу — що загрожує регіонам
Рух дрона Shahed-136 у небі. Фото ілюстративне: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ряді українських областей лунає повітряна тривога. Північним та центральним регіонам загрожують дрони-камікадзе. 

Про це повідомляють ВПС України.

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Повідомляється, що один з іранських безпілотників увійшов в повітряний простір Київщини. Наразі він летить з півдня на північний захід.

Другий дрон на Вінниччині, курсує на захід.

В Україні оголошено повітряну тривогу — що загрожує регіонам
Джерело: Telegram

Станом на 23:07 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

В Україні оголошено повітряну тривогу — що загрожує регіонам
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні увечері армія Росії вже здійснювала запуск Shahed-136, через що в окремих регіонах України було оголошено повітряну тривогу. 

Кошмарили сьогодні іранські дрони Черкащину та Вінниччину: сигнали тривоги пролунали й там. 

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