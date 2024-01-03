В Україні оголошено повітряну тривогу — що загрожує регіонам

Рух дрона Shahed-136 у небі. Фото ілюстративне: скриншот

В ряді українських областей лунає повітряна тривога. Північним та центральним регіонам загрожують дрони-камікадзе.

Про це повідомляють ВПС України.

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Повітряна тривога в Україні

Повідомляється, що один з іранських безпілотників увійшов в повітряний простір Київщини. Наразі він летить з півдня на північний захід.

Другий дрон на Вінниччині, курсує на захід.

Джерело: Telegram

Станом на 23:07 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні увечері армія Росії вже здійснювала запуск Shahed-136, через що в окремих регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

Кошмарили сьогодні іранські дрони Черкащину та Вінниччину: сигнали тривоги пролунали й там.