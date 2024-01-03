В Україні оголошено повітряну тривогу — що загрожує регіонам
3 січня 2024 22:58
оновлено: 23:14
Рух дрона Shahed-136 у небі. Фото ілюстративне: скриншот
В ряді українських областей лунає повітряна тривога. Північним та центральним регіонам загрожують дрони-камікадзе.
Про це повідомляють ВПС України.
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Повідомляється, що один з іранських безпілотників увійшов в повітряний простір Київщини. Наразі він летить з півдня на північний захід.
Другий дрон на Вінниччині, курсує на захід.
Станом на 23:07 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, що сьогодні увечері армія Росії вже здійснювала запуск Shahed-136, через що в окремих регіонах України було оголошено повітряну тривогу.
Кошмарили сьогодні іранські дрони Черкащину та Вінниччину: сигнали тривоги пролунали й там.
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