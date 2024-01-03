У деяких областях оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА

Робота ППО. Фото: ОК "Північ"

Сьогодні ввечері, 3 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей попередили про загрозу ударних безпілотників російських окупантів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Черкаська, Вінницька області — загроза застосування ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, армія Росії сьогодні завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області. Внаслідок атаки поранення дістали четверо осіб.

Також ми писали, що вчора, 2 січня, мобільні групи протиповітряної оборони на півночі знищили майже половину ворожих дронів під час російської атаки. До того ж їм вдалося приземлити п'яту частину крилатих ракет.