В некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА
Сегодня вечером, 3 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей предупредили об угрозе ударных беспилотников российских оккупантов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Черкасская, Винницкая области — угроза применения ударных БпЛА", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, армия России сегодня нанесла ракетный удар по Снегиревке Николаевской области. В результате атаки ранения получили четыре человека.
Также мы писали, что вчера, 2 января, мобильные группы противовоздушной обороны на севере уничтожили почти половину вражеских дронов во время российской атаки. К тому же им удалось приземлить пятую часть крылатых ракет.
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