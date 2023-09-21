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В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирована ракетная опасность

21 сентября 2023 18:39
обновлено: 18:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирована ракетная опасность
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Flickr
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время опасность для восточных и южных областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги в вашей области — направляйтесь в укрытие!", — подчеркнули в сообщении.

воздушная тревога
Скриншот сообщения

Где есть опасность

Позже в Воздушных Силах призвали жителей Одесской области направляться к укрытиям.

воздушная тревога
Скриншот сообщения

По информации телеграмм-канала "єРадар", ракеты летят в направлении Одессы.

воздушная тревога
Скриншот сообщения

Обновлено 18:43. В воздушных силах отметили, что угроза продолжается для южных областей. Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс".

воздушная тревога
Скриншот сообщения

Обновлено 18:44. Сообщается, что ракеты двигаются в направлении Затоки.

воздушная тревога
Скриншот сообщения

В настоящее время воздушная тревога в следующих областях:

  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Запорожской;
  • Донецкой.
Карта воздушных тревог

Напомним, во время массированной ракетной атаки утра четверга 21 сентября обломки сбитой российской ракеты попали в завод PepsiCo под Киевом.

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