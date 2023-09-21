В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирована ракетная опасность

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Flickr

В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время опасность для восточных и южных областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Применение врагом авиации

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги в вашей области — направляйтесь в укрытие!", — подчеркнули в сообщении.

Скриншот сообщения

Где есть опасность

Позже в Воздушных Силах призвали жителей Одесской области направляться к укрытиям.

Скриншот сообщения

По информации телеграмм-канала "єРадар", ракеты летят в направлении Одессы.

Скриншот сообщения

Обновлено 18:43. В воздушных силах отметили, что угроза продолжается для южных областей. Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс".

Скриншот сообщения

Обновлено 18:44. Сообщается, что ракеты двигаются в направлении Затоки.

Скриншот сообщения

В настоящее время воздушная тревога в следующих областях:

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Херсонской;

Запорожской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

Напомним, во время массированной ракетной атаки утра четверга 21 сентября обломки сбитой российской ракеты попали в завод PepsiCo под Киевом.