В Україні оголошено повітряну тривогу: триває ракетна небезпека

Запуск ракети. Ілюстративне фото: Flickr

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі небезпека є для східних та південних областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття!", — наголосили у повідомленні.

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Де триває небезпека

Пізніше у Повітряних Силах закликали жителів Одеської області прямувати до укриттів.

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За інформацією телеграм-каналу "єРадар", ракети летять в напрямку Одеси.

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Оновлено 18:43. У Повітряних Силах зазначили, що загроза триває для південних областей. Наразі зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".

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Оновлено 18:44. Повідомляється, що ракети рухаються в напрямку Затоки.

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Наразі повітряна тривога лунає в таких областях:

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки ранку четверга 21 вересня уламки збитої російської ракети влучили у завод PepsiCo, що під Києвом.