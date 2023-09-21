В Україні оголошено повітряну тривогу: триває ракетна небезпека
В Україні лунає повітряна тривога. Наразі небезпека є для східних та південних областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Застосування ворогом авіації
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття!", — наголосили у повідомленні.
Де триває небезпека
Пізніше у Повітряних Силах закликали жителів Одеської області прямувати до укриттів.
За інформацією телеграм-каналу "єРадар", ракети летять в напрямку Одеси.
Оновлено 18:43. У Повітряних Силах зазначили, що загроза триває для південних областей. Наразі зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".
Оновлено 18:44. Повідомляється, що ракети рухаються в напрямку Затоки.
Наразі повітряна тривога лунає в таких областях:
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Донецькій.
Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки ранку четверга 21 вересня уламки збитої російської ракети влучили у завод PepsiCo, що під Києвом.