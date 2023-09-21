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В Україні оголошено повітряну тривогу: триває ракетна небезпека

21 вересня 2023 18:39
оновлено: 18:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу: триває ракетна небезпека
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Flickr
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі небезпека є для східних та південних областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття!", — наголосили у повідомленні.

повітряна тривога
Скриншот допису

Де триває небезпека

Пізніше у Повітряних Силах закликали жителів Одеської області прямувати до укриттів.

повітряна тривога
Скриншот допису

За інформацією телеграм-каналу "єРадар", ракети летять в напрямку Одеси.

повітряна тривога
Скриншот допису

Оновлено 18:43. У Повітряних Силах зазначили, що загроза триває для південних областей. Наразі зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс".

повітряна тривога
Скриншот допису

Оновлено 18:44. Повідомляється, що ракети рухаються в напрямку Затоки. 

повітряна тривога
Скриншот допису

Наразі повітряна тривога лунає в таких областях:

  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Херсонській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій.
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки ранку четверга 21 вересня уламки збитої російської ракети влучили у завод PepsiCo, що під Києвом.

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