В Украине объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Цензор.НЕТ

В Украине сегодня, 17 октября, объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — подчеркнули в сообщении.

Скриншот сообщения

Где есть опасность

В настоящее время опасность есть для ряда областей Украины, а именно:

Киевской,

Черниговской,

Сумской,

Черкасской,

Харьковской,

Донецкой,

Винницкой,

Кировоградской,

Николаевской,

Донецкой,

Запорожской,

Херсонской.

Карта воздушных тревог в Украине

Напомним, ночью 17 октября российские захватчики применили шесть ударных БПЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым). Также они запустили одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.