В Украине объявлена воздушная тревога: угроза баллистики
В Украине сегодня, 17 октября, объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Угроза атаки оккупантов
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — подчеркнули в сообщении.
Где есть опасность
В настоящее время опасность есть для ряда областей Украины, а именно:
- Киевской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Черкасской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Винницкой,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Херсонской.
Напомним, ночью 17 октября российские захватчики применили шесть ударных БПЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым). Также они запустили одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
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