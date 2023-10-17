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В Украине объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

17 октября 2023 16:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога: угроза баллистики
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Цензор.НЕТ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 17 октября, объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — подчеркнули в сообщении.

угроза баллистики
Скриншот сообщения

Где есть опасность

В настоящее время опасность есть для ряда областей Украины, а именно:

  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Черкасской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Винницкой,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Херсонской.
угроза баллистики
Карта воздушных тревог в Украине

Напомним, ночью 17 октября российские захватчики применили шесть ударных БПЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым). Также они запустили одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

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