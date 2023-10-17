В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза балістики
17 жовтня 2023 16:16
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ
В Україні сьогодні, 17 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — наголосили у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі небезпека є для низки областей України, а саме:
- Київської,
- Чернігівської,
- Сумської,
- Черкаської,
- Харківської,
- Донецької,
- Вінницької,
- Кіровоградської,
- Миколаївської,
- Донецької,
- Запорізької,
- Херсонської.
Нагадаємо, вночі 17 жовтня російські загарбники застосували шість ударних БпЛА типу "шахед" з району мису Чуада (Крим). Також вони запустили одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
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