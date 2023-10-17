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В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза балістики

17 жовтня 2023 16:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза балістики
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 17 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — наголосили у повідомленні.

загроза балістики
Скриншот допису

Де триває небезпека 

Наразі небезпека є для низки областей України, а саме:

  • Київської,
  • Чернігівської, 
  • Сумської, 
  • Черкаської,
  • Харківської, 
  • Донецької, 
  • Вінницької, 
  • Кіровоградської,
  • Миколаївської, 
  • Донецької,
  • Запорізької,
  • Херсонської.
загроза балістики
Мапа повітряних тривог в Україні

Нагадаємо, вночі 17 жовтня російські загарбники застосували шість ударних БпЛА типу "шахед" з району мису Чуада (Крим). Також вони запустили одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

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