В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза балістики

Запуск ракети. Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ

В Україні сьогодні, 17 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису

Де триває небезпека

Наразі небезпека є для низки областей України, а саме:

Київської,

Чернігівської,

Сумської,

Черкаської,

Харківської,

Донецької,

Вінницької,

Кіровоградської,

Миколаївської,

Донецької,

Запорізької,

Херсонської.

Мапа повітряних тривог в Україні

Нагадаємо, вночі 17 жовтня російські загарбники застосували шість ударних БпЛА типу "шахед" з району мису Чуада (Крим). Також вони запустили одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.