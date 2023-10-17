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В Повітряних силах розповіли, скільки ударніх БпЛА було збито цієї ночі

17 жовтня 2023 08:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах розповіли, скільки ударніх БпЛА було збито цієї ночі
Робота ППО вночі. Фото: Повітряні сили, фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Уночі 17 жовтня російські загарбники застосували шість ударних БпЛА типу "шахед" з району мису Чуада (Крим). Також вони запустили одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Сили ППО знищили усі ворожі цілі

Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку.

Також зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.

Раніше ми повідомляли, що о 3-й годині ночі 17 жовтня низкою областей України знову розпласталась повітряна тривога. Над "червоними" регіонами нишпорли ворожі БпЛА, а також була загроза застосування авіаційного озброєння та ракет.

Нагадуємо, що в Одеській області близько 3-ї години ночі сьогодні 17 жовтня гримлять вибухи. Ведеться бойова робота сил ППО, в регіоні загроза удару БпЛА триває.

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