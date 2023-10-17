В Воздушных силах рассказали, сколько ударных БпЛА было сбито этой ночью
Ночью 17 октября российские захватчики применили шесть ударных БпЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым). Также они запустили одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Силы ПВО уничтожили все враждебные цели
Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины на южном направлении.
Также зафиксировано применение противником двух управляемых зенитных ракет С-300 на восточном направлении.
Ранее мы сообщали, что в 3 часа ночи 17 октября рядом областей Украины снова распласталась воздушная тревога. Над "красными" регионами рыскали вражеские БпЛА, а также была угроза применения авиационного вооружения и ракет.
Напоминаем, что в Одесской области около 3 часов ночи сегодня 17 октября гремят взрывы. Ведется боевая работа сил ПВО, в регионе угроза удара БПЛА продолжается.
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