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В Воздушных силах рассказали, сколько ударных БпЛА было сбито этой ночью

17 октября 2023 08:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах рассказали, сколько ударных БпЛА было сбито этой ночью
Работа ПВО ночью. Фото: Воздушные силы, фото иллюстративный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ночью 17 октября российские захватчики применили шесть ударных БпЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым). Также они запустили одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины на южном направлении.

Также зафиксировано применение противником двух управляемых зенитных ракет С-300 на восточном направлении.

Ранее мы сообщали, что в 3 часа ночи 17 октября рядом областей Украины снова распласталась воздушная тревога. Над "красными" регионами рыскали вражеские БпЛА, а также была угроза применения авиационного вооружения и ракет.

Напоминаем, что в Одесской области около 3 часов ночи сегодня 17 октября гремят взрывы. Ведется боевая работа сил ПВО, в регионе угроза удара БПЛА продолжается.

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