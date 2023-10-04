В Украине воздушная тревога: объявлена ракетная опасность
В Украине сегодня, 4 октября, была объявлена воздушная тревога. Пока угроза продолжается для восточных, южных и центральных областей страны.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Где есть опасность
В ведомстве предупредили жителей Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской областей о ракетной опасности.
Также жителей Кривого Рога призвали направляться к укрытию.
В Одесской области тоже зафиксирована ракетная опасность.
Карта воздушных тревог
В настоящее время тревога есть в следующих областях:
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Одесской.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БпЛА.