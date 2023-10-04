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В Украине воздушная тревога: объявлена ракетная опасность

4 октября 2023 08:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине воздушная тревога: объявлена ракетная опасность
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 4 октября, была объявлена воздушная тревога. Пока угроза продолжается для восточных, южных и центральных областей страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Где есть опасность

В ведомстве предупредили жителей Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской областей о ракетной опасности.

Скриншот сообщения

Также жителей Кривого Рога призвали направляться к укрытию.

Скриншот сообщения

В Одесской области тоже зафиксирована ракетная опасность.

Скриншот сообщения

Карта воздушных тревог

В настоящее время тревога есть в следующих областях:

  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Одесской.
воздушная тревога
Карта воздушных тревог

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БпЛА.

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