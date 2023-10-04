В Украине воздушная тревога: объявлена ракетная опасность

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: google.com

В Украине сегодня, 4 октября, была объявлена воздушная тревога. Пока угроза продолжается для восточных, южных и центральных областей страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Где есть опасность

В ведомстве предупредили жителей Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской областей о ракетной опасности.

Скриншот сообщения

Также жителей Кривого Рога призвали направляться к укрытию.

Скриншот сообщения

В Одесской области тоже зафиксирована ракетная опасность.

Скриншот сообщения

Карта воздушных тревог

В настоящее время тревога есть в следующих областях:

Черкасской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Херсонской,

Николаевской,

Одесской.

Карта воздушных тревог

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БпЛА.