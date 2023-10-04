В Україні повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку
В Україні сьогодні, 4 жовтня, оголосили повітряну тривогу. Наразі загроза триває для східних, південних та центральних областей країни.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Де триває небезпека
У відомстві попередили жителів Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Дніпропетровської областей про ракетну небезпеку.
Також мешканців Кривого Рогу закликали прямувати до укриття.
В Одеській області теж зафіксовано ракетну небезпеку.
Мапа повітряних тривог
Наразі тривога лунає у таких областях:
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Одеській.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.