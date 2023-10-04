В Україні повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку

Запуск ракети. Ілюстративне фото: google.com

В Україні сьогодні, 4 жовтня, оголосили повітряну тривогу. Наразі загроза триває для східних, південних та центральних областей країни.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Де триває небезпека

У відомстві попередили жителів Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Дніпропетровської областей про ракетну небезпеку.

Скриншот допису

Також мешканців Кривого Рогу закликали прямувати до укриття.

Скриншот допису

В Одеській області теж зафіксовано ракетну небезпеку.

Скриншот допису

Мапа повітряних тривог

Наразі тривога лунає у таких областях:

Черкаській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Херсонській,

Миколаївській,

Одеській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.