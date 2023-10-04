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В Україні повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку

4 жовтня 2023 08:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні повітряна тривога: оголошено ракетну небезпеку
Запуск ракети. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 4 жовтня, оголосили повітряну тривогу. Наразі загроза триває для східних, південних та центральних областей країни.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Де триває небезпека

У відомстві попередили жителів Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Дніпропетровської областей про ракетну небезпеку.

Скриншот допису

Також мешканців Кривого Рогу закликали прямувати до укриття. 

Скриншот допису

В Одеській області теж зафіксовано ракетну небезпеку. 

Скриншот допису

Мапа повітряних тривог 

Наразі тривога лунає у таких областях:

  • Черкаській, 
  • Кіровоградській, 
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій, 
  • Херсонській, 
  • Миколаївській,
  • Одеській.
повітряна тривога
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.

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