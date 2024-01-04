В Украине объявлена ракетная опасность — какие регионы под угрозой
4 января 2024 20:22
обновлено: 20:35
Запуск ракеты "Искандер". Фото: скриншот
В некоторых областях Украины снова раздается воздушная тревога. Сообщается о ракетной угрозе со стороны российской армии.
Об этом сообщают ВВС Украины.
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Как говорится в сообщении Воздушных сил, угроза объявлена для Харьковской и Полтавской областей.
По состоянию на 20:27 зафиксирован отбой.
Напомним, ранее сегодня ракетная угроза наблюдалась для Харьковской и Сумской областей.
Из-за активности российской тактической авиации сегодня в Одессе и области тоже была объявлена воздушная тревога.
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