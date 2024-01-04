В Украине объявлена ракетная опасность — какие регионы под угрозой

Запуск ракеты "Искандер". Фото: скриншот

В некоторых областях Украины снова раздается воздушная тревога. Сообщается о ракетной угрозе со стороны российской армии.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Как говорится в сообщении Воздушных сил, угроза объявлена для Харьковской и Полтавской областей.

Источник: Telegram

По состоянию на 20:27 зафиксирован отбой.

Источник: Telegram

Напомним, ранее сегодня ракетная угроза наблюдалась для Харьковской и Сумской областей.

Из-за активности российской тактической авиации сегодня в Одессе и области тоже была объявлена воздушная тревога.