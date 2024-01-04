В Україні оголошено ракетну небезпеку — які регіони під загрозою
4 січня 2024 20:22
оновлено: 20:35
Запуск ракети "Іскандер". Фото: скриншот
В деяких областях України знову лунає повітряна тривога. Повідомляється про ракетну загрозу з боку російської армії.
Про це повідомляють ВПС України.
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Як йдеться у повідомленні Повітряних Сил, загроза оголошена для Харківської та Полтавської областей.
Станом на 20:27 зафіксовано відбій.
Нагадаємо, що раніше сьогодні ракетна загроза спостерігалася для Харківської та Сумської областей.
Через активність російської тактичної авіації сьогодні в Одесі та області теж оголосили повітряну тривогу.
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