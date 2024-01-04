В Україні оголошено ракетну небезпеку — які регіони під загрозою

Запуск ракети "Іскандер". Фото: скриншот

В деяких областях України знову лунає повітряна тривога. Повідомляється про ракетну загрозу з боку російської армії.

Про це повідомляють ВПС України.

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Як йдеться у повідомленні Повітряних Сил, загроза оголошена для Харківської та Полтавської областей.

Джерело: Telegram

Станом на 20:27 зафіксовано відбій.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше сьогодні ракетна загроза спостерігалася для Харківської та Сумської областей.

Через активність російської тактичної авіації сьогодні в Одесі та області теж оголосили повітряну тривогу.