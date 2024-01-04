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В Україні оголошено ракетну небезпеку — які регіони під загрозою

4 січня 2024 20:22
оновлено: 20:35
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Ілля Рябінін
редактор
В Україні оголошено ракетну небезпеку — які регіони під загрозою
Запуск ракети "Іскандер". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В деяких областях України знову лунає повітряна тривога. Повідомляється про ракетну загрозу з боку російської армії.

Про це повідомляють ВПС України.

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Ракетна небезпека в Україні

Як йдеться у повідомленні Повітряних Сил, загроза оголошена для Харківської та Полтавської областей. 

В Україні оголошено ракетну небезпеку — які регіони під загрозою
Джерело: Telegram

Станом на 20:27 зафіксовано відбій. 

В Україні оголошено ракетну небезпеку — які регіони під загрозою
Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше сьогодні ракетна загроза спостерігалася для Харківської та Сумської областей. 

Через активність російської тактичної авіації сьогодні в Одесі та області теж оголосили повітряну тривогу.

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