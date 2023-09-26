В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: ракетная опасность

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Вечером, 26 сентября на территории Украине объявили воздушную тревогу. Предположительно, есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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В Воздушных силах Украины указали, что по всей Украине ракетная опасность. Это связано со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

В Воздушных силах Украины призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и проследовать в укрытие.

Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

На момент 19:37 воздушную тревогу объявили по всей территории Украину и карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что после шести утра в Кривом Роге раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы Украины сообщили, что в стране снова начала распространяться воздушная тревога. Враг снова забрасывает нас ракетами.