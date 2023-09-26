В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: ракетна небезпека

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Увечері, 26 вересня, на території України оголосили повітряну тривогу. Імовірно, є ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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У Повітряних силах України зазначили, що по всій Україні ракетна небезпека. Це пов'язано зі злетом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

У Повітряних силах України закликали українців не ігнорувати повітряну тривогу та проїхати в укриття.

Повідомлення Повітряних сил України. Фото: скриншот

На момент 19:37 повітряну тривогу оголосили по всій території України та карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що після шостої ранку у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили України повідомили, що в країні знову почала поширюватися повітряна тривога. Ворог знову закидає ракетами.