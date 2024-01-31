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В Украине воздушная тревога — какая угроза

31 января 2024 08:58
обновлено: 09:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 31 января — угроза баллистического вооружения
Вражеская ракета в небе. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в половине областей Украины была объявлена воздушная тревога. Регионы предупредили об угрозе баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 31 января

Обновлено 09:28. В Воздушных силах предупредили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

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Сегодня, 31 января, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Так, "покраснели":

  • Киевская,
  • Винницкая,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская
воздушная тревога в Украине 31 января
Воздушная тревога в Украине 31 января Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога и призвали идти в укрытие.

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Как известно, главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО трудно бороться с такими целями. Главными представителями такого оружия в России являются ОТРК "Искандер", ТРК "Точка-У" и ЗРК "С-300".

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Напомним, вечером 30 января российские оккупанты нанесли удар по нескольким районам Харькова. Захватчики выпустили по городу по меньшей мере шесть "шахедов". Ранения получили три человека.

Всего сегодня ночью захватчики выпустили по Украине 20 "шахедов". Силы и средства Воздушных сил уничтожили 14 вражеских целей в пределах пяти областей.

обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
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война в Украине

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