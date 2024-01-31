Повітряна тривога в Україні 31 січня — загроза балістичного озброєння

Ворожа ракета в небі. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні в половині областей України оголосили повітряну тривогу. Регіони попередили про загрозу балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 31 січня

Сьогодні, 31 січня, у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Відтак, "почервоніли":

Київська,

Вінницька,

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька

Повітряна тривога в Україні 31 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога та закликали йти в укриття.

Як відомо, головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО важко боротись з такими цілями. Головними представниками такої зброї у Росії є ОТРК "Іскандер", ТРК "Точка-У" та ЗРК "С-300".

Нагадаємо, ввечері 30 січня російські окупанти завдали удару по декількох районах Харкова. Загарбники випустили по місту щонайменше шість "шахедів". Поранення отримали троє людей.

Загалом сьогодні вночі загарбники випустили по Україні 20 "шахедів". Сили та засоби Повітряних сил знищили 14 ворожих цілей у межах п'яти областей.