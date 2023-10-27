В Украине воздушная тревога — есть угроза баллистического вооружения

Взлет баллистической ракеты "Искандер". Фото: Defence

Воздушная тревога в Украине сейчас, 27 октября. Военные известили об опасности в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Тревога распространилась также в Днепропетровской и Запорожской областях. Есть угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 27 октября

По данным военных, воздушная тревога была объявлена ​​в пяти областях Украины.

Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ

Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ

Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ

В Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях угроза баллистического вооружения, а в Запорожском и Днепропетовском регионах объявлено об угрозе применения авиационного обстрела.

"Внимание! Несколько ракет в Николаевской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — отметили военные.

Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ

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Карта воздушных тревог выглядит так, среди областей с воздушной тревогой:

Николаевская,

Херсонская,

Запорожская,

Днепропетровская.

Карта тревог 27 октября. Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 15.42 в Украине начались отбои воздушных тревог.

Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ

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Напомним, 27 октября в результате обстрела Херсона ранен 36-летний мужчина. Он госпитализирован с травмами спины и туловища.