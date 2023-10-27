В Украине воздушная тревога — есть угроза баллистического вооружения
Воздушная тревога в Украине сейчас, 27 октября. Военные известили об опасности в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Тревога распространилась также в Днепропетровской и Запорожской областях. Есть угроза ракетных обстрелов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога 27 октября
По данным военных, воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины.
В Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях угроза баллистического вооружения, а в Запорожском и Днепропетовском регионах объявлено об угрозе применения авиационного обстрела.
"Внимание! Несколько ракет в Николаевской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — отметили военные.
Карта воздушных тревог выглядит так, среди областей с воздушной тревогой:
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Днепропетровская.
По состоянию на 15.42 в Украине начались отбои воздушных тревог.
Напомним, 27 октября в результате обстрела Херсона ранен 36-летний мужчина. Он госпитализирован с травмами спины и туловища.
Читайте Новини.LIVE!