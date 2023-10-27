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В Украине воздушная тревога — есть угроза баллистического вооружения

27 октября 2023 15:16
обновлено: 15:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине воздушная тревога — есть угроза баллистического вооружения
Взлет баллистической ракеты "Искандер". Фото: Defence
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 27 октября. Военные известили об опасности в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Тревога распространилась также в Днепропетровской и Запорожской областях. Есть угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога 27 октября

По данным военных, воздушная тревога была объявлена ​​в пяти областях Украины.

Воздушная тревога 27 октября
Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ
Воздушная тревога 27 октября
Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ
Воздушная тревога 27 октября
Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ

В Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях угроза баллистического вооружения, а в Запорожском и Днепропетовском регионах объявлено об угрозе применения авиационного обстрела.

"Внимание! Несколько ракет в Николаевской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — отметили военные.

Тревога 27 октября
Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ
​​

Карта воздушных тревог выглядит так, среди областей с воздушной тревогой:

  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Днепропетровская.
Карта тревог
Карта тревог 27 октября. Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 15.42 в Украине начались отбои воздушных тревог.

Отбой
Скриншот сообщения. Фото: телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ

Напомним, 27 октября в результате обстрела Херсона ранен 36-летний мужчина. Он госпитализирован с травмами спины и туловища.

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