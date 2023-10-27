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В Україні повітряна тривога — є загроза балістичного озброєння

27 жовтня 2023 15:16
оновлено: 15:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні повітряна тривога — є загроза балістичного озброєння
Зліт балістичної ракети "​​​​​​​Іскандер"​​​​​​. Фото: Defence
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 27 жовтня. Військові сповістили про небезпеку у Кіровоградський, Миколаївський, та Херсонській областях. Тривога поширилася також у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Є загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 27 жовтня

За даними військових, повітряну тривогу оголосили в п'яти областях України.

Повітряна тривога 27 жовтня
Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ
Повітряна тривога 27 жовтня
 Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ
Повітряна тривога 27 жовтня
Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ

У Кіровоградський, Миколаївський, та Херсонській областях є загроза балістичного озброєння, а у Запорізькому та Дніпропетовському регіонах оголошено про загрозу застосування авіаційного обстрілу.

"Увага! Декілька ракет в Миколаївській області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — зазначили військові.

Тривога 27 жовтня
Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ
​​

Мапа повітряних тривог має такий вигляд — серед областей з повітряною тривогою:

  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська.
Мапа тривог
Мапа тривог 27 жовтня. Фото: alerts.in.ua 

Станом на 15:42 в Україні почалися відбої повітряних тривог.

Відбій
Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, 27 жовтня внаслідок обстрілу Херсона поранений 36-річний чоловік. Він ушпиталений з травмами спини та тулуба.

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