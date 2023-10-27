В Україні повітряна тривога — є загроза балістичного озброєння
Повітряна тривога в Україні зараз, 27 жовтня. Військові сповістили про небезпеку у Кіровоградський, Миколаївський, та Херсонській областях. Тривога поширилася також у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Є загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога 27 жовтня
За даними військових, повітряну тривогу оголосили в п'яти областях України.
У Кіровоградський, Миколаївський, та Херсонській областях є загроза балістичного озброєння, а у Запорізькому та Дніпропетовському регіонах оголошено про загрозу застосування авіаційного обстрілу.
"Увага! Декілька ракет в Миколаївській області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — зазначили військові.
Мапа повітряних тривог має такий вигляд — серед областей з повітряною тривогою:
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська.
Станом на 15:42 в Україні почалися відбої повітряних тривог.
Нагадаємо, 27 жовтня внаслідок обстрілу Херсона поранений 36-річний чоловік. Він ушпиталений з травмами спини та тулуба.
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