В Україні повітряна тривога — є загроза балістичного озброєння

Зліт балістичної ракети "​​​​​​​Іскандер"​​​​​​. Фото: Defence

Повітряна тривога в Україні зараз, 27 жовтня. Військові сповістили про небезпеку у Кіровоградський, Миколаївський, та Херсонській областях. Тривога поширилася також у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Є загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 27 жовтня

За даними військових, повітряну тривогу оголосили в п'яти областях України.

Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ

Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ

Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ

У Кіровоградський, Миколаївський, та Херсонській областях є загроза балістичного озброєння, а у Запорізькому та Дніпропетовському регіонах оголошено про загрозу застосування авіаційного обстрілу.

"Увага! Декілька ракет в Миколаївській області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — зазначили військові.

Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ

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Мапа повітряних тривог має такий вигляд — серед областей з повітряною тривогою:

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Дніпропетровська.

Мапа тривог 27 жовтня. Фото: alerts.in.ua

Станом на 15:42 в Україні почалися відбої повітряних тривог.

Скриншот повідомлення. Фото: телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ

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Нагадаємо, 27 жовтня внаслідок обстрілу Херсона поранений 36-річний чоловік. Він ушпиталений з травмами спини та тулуба.