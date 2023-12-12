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В Украине воздушная тревога — куда летят ракеты

12 декабря 2023 14:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 12 декабря — угроза ракетных ударов
Ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 12 декабря, в нескольких областях объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают об угрозе применения вражеской авиации.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 12 декабря

Сегодня около 14:40 в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 12 декабря
Воздушная тревога в Украине 12 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили, что тревогу объявили из-за активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Кроме того, в ведомстве рассказали, что вражеская ракета летит в направлении Кировоградской области.

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Однако через несколько минут мониторинговые каналы сообщили, что ракета "прекратила свое существование", вероятные ее сбила наша ПВО. Ожидается информация от Воздушных сил.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. В результате вражеских атак погиб 73-летний мужчина, еще один местный житель ранен.

Кроме того, с утра российские захватчики ударили по центру Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате вражеской атаки ранены два человека.

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