Воздушная тревога в Украине 12 декабря — угроза ракетных ударов

Ракета в небе. Фото: google

Сегодня, 12 декабря, в нескольких областях объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают об угрозе применения вражеской авиации.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 12 декабря

Сегодня около 14:40 в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 12 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах предупредили, что тревогу объявили из-за активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Кроме того, в ведомстве рассказали, что вражеская ракета летит в направлении Кировоградской области.

Однако через несколько минут мониторинговые каналы сообщили, что ракета "прекратила свое существование", вероятные ее сбила наша ПВО. Ожидается информация от Воздушных сил.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. В результате вражеских атак погиб 73-летний мужчина, еще один местный житель ранен.

Кроме того, с утра российские захватчики ударили по центру Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате вражеской атаки ранены два человека.