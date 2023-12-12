Повітряна тривога в Україні 12 грудня — загроза ракетних ударів

Ракета в небі. Фото: google

Сьогодні, 12 грудня, у декількох областях оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу застосування ворожої авіації.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 12 грудня

Сьогодні, близько 14:40 у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 12 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили, що тривогу оголосили через активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Окрім того, у відомстві розповіли, що ворожа ракета летить у напрямку Кіровоградської області.

Проте за декілька хвилин моніторингові канали повідомили, що ракета "припинила своє існування", ймовірні її збила наша ППО. Очікується інформація від Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожих атак загину 73-річний чоловік, ще один місцевий житель поранений.

Окрім того, зранку російські загарбники вдарили по центру Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок ворожої атаки поранені двоє людей.