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В Украине воздушная тревога — взлетели вражеские самолеты

25 декабря 2023 10:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 25 декабря — взлетела вражеская авиация
Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. С российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, в 10:33 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

воздушная тревога в Украине 25 декабря
Воздушная тревога в Украине 25 декабря. Фото: скриншот

В Воздушных силах рассказали, что с российского аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородская область) взлетел самолет МиГ-31К. Как известно, он является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

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Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 288 снарядов. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

Кроме того, захватчики накрыли плотным огнем более 20 населенных пунктов Харьковской области. К счастью, информация о пострадавших не поступала.

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