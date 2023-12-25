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В Україні повітряна тривога — злетіли ворожі літаки

25 грудня 2023 10:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 25 грудня — злетіла ворожа авіація
Російський літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К, що є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 25 грудня

Сьогодні, 25 грудня, о 10:33 по всій території України оголосили повітряну тривогу.

повітряна тривога в Україні 25 грудня
Повітряна тривога в Україні 25 грудня. Фото: скриншот

У Повітряних силах розповіли, що з російського аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область) злетів літак МіГ-31К. Як відомо, він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

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Нагадаємо, упродовж попередньої доби російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 288 снарядів. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

Окрім того, загарбники накрили щільним вогнем понад 20 населених пунктів Харківської області. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

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