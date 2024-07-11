Воздушная тревога в Украине днем 11 июля

В Украине повторно объявили масштабную воздушную тревогу — какая причина
В Украине днем, 11 июля, снова объявили масштабную воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет МиГ-31К.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Херсонской области российские захватчики в очередной раз специально сбросили взрывчатку на спасателей, приехавших тушить пожар. К счастью, пожарные успели спрятаться в укрытии, никто не пострадал.
Также оокупанты продолжают ежедневно атаковать населенные пункты Харьковской области. Вследствие обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов есть раненые в регионе.
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