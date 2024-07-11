Воздушная тревога в Украине днем 11 июля

Самолеты МиГ-31К. Фото: росСМИ

В Украине днем, 11 июля, снова объявили масштабную воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Херсонской области российские захватчики в очередной раз специально сбросили взрывчатку на спасателей, приехавших тушить пожар. К счастью, пожарные успели спрятаться в укрытии, никто не пострадал.

Также оокупанты продолжают ежедневно атаковать населенные пункты Харьковской области. Вследствие обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов есть раненые в регионе.