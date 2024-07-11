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В Україні повторно оголосили масштабну повітряну тривогу — яка причина

11 липня 2024 17:35
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні вдень 11 липня
Літаки МіГ-31К. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні вдень, 11 липня, знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд: 

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Херсонській області російські загарбники вкотре спеціально скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу. На щастя, вогнеборці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.

Також окупанти продовжують щодня атакувати населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів є поранені в регіоні.

війна українці Україна обстріли повітряна тривога

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