Повітряна тривога в Україні вдень 11 липня

Літаки МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні вдень, 11 липня, знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Херсонській області російські загарбники вкотре спеціально скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу. На щастя, вогнеборці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.

Також окупанти продовжують щодня атакувати населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів є поранені в регіоні.