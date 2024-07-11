Повітряна тривога в Україні вдень 11 липня

В Україні повторно оголосили масштабну повітряну тривогу — яка причина
11 липня 2024 17:35
Літаки МіГ-31К. Фото: росЗМІ
В Україні вдень, 11 липня, знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Херсонській області російські загарбники вкотре спеціально скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу. На щастя, вогнеборці встигли сховатися в укритті, ніхто не постраждав.
Також окупанти продовжують щодня атакувати населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів авіабомб, артилерією та дронів є поранені в регіоні.
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