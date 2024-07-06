Тактическая авиация в небе. Фото иллюстративное: wikimedia.org

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Сообщение о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К. Есть угроза ракетного удара.

Военные советуют гражданским жителям находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Воздушная тревога в Украине. Фото: карта воздушных тревог

Напомним, ночью в Сумах неоднократно раздавались взрывы. Из-за атаки вражеских беспилотников город частично остался без электроснабжения и полностью без воды.

Также мы сообщали, что число погибших в результате обстрела Днепра 3 июля возросло до восьми. В больнице от травм скончалась 74-летняя женщина.