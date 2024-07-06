Воздушная тревога в Украине

В Украине распространяется воздушная тревога
6 июля 2024 07:28
Тактическая авиация в небе. Фото иллюстративное: wikimedia.org
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
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В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К. Есть угроза ракетного удара.
Военные советуют гражданским жителям находиться в укрытиях или других безопасных местах.
Напомним, ночью в Сумах неоднократно раздавались взрывы. Из-за атаки вражеских беспилотников город частично остался без электроснабжения и полностью без воды.
Также мы сообщали, что число погибших в результате обстрела Днепра 3 июля возросло до восьми. В больнице от травм скончалась 74-летняя женщина.
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