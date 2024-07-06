Повітряна тривога в Україні

В Україні шириться повітряна тривога
6 липня 2024 07:28
Тактична авіація в небі. Фото ілюстративне: wikimedia.org
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано із злетом ворожого винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляються Повітряні сили України.
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В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. Існує загроза ракетного удару.
Військові радять цивільним мешканцям перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях.
Нагадаємо, уночі в Сумах неодноразово лунали вибухи. Через атаку ворожих безпілотників місто частково залишилося без електропостачання та повністю без води.
Також ми повідомляли, що кількість загиблих унаслідок обстрілу Дніпра 3 липня зросла до восьми. У лікарні від травм померла 74-річна жінка.
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