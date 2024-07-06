Тактична авіація в небі. Фото ілюстративне: wikimedia.org

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано із злетом ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляються Повітряні сили України.

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Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. Існує загроза ракетного удару.

Військові радять цивільним мешканцям перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: мапа повітряних тривог

Нагадаємо, уночі в Сумах неодноразово лунали вибухи. Через атаку ворожих безпілотників місто частково залишилося без електропостачання та повністю без води.

Також ми повідомляли, що кількість загиблих унаслідок обстрілу Дніпра 3 липня зросла до восьми. У лікарні від травм померла 74-річна жінка.