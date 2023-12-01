В Украине упростили процедуру прохождения ВВК — что изменилось

Военный проходит ВВК. Фото: google.com

В Украине упростили процедуру прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь раненному военному больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Упрощение процедуры прохождения ВВК

Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями внесли изменения в законодательство. Они упростили процессы, связанные с прохождением ВВК для раненых военных ВСУ. Министерства создали электронный документооборот и раненым военным не нужно будет возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК.

"Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота", — отметили в Минобороны.

Список документов, входящий в электронный документооборот:

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечия);

постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Документы, которые можно отправлять в электронном виде. Фото: Мінооборони

Создание электронного документооборота

Система электронного документооборота работает в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, военных госпиталях и гражданских больницах.

"Документы о решении ВВК по отпуску или о непригодности по состоянию здоровья в электронном виде в воинскую часть направит заведение здравоохранения, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска", — добавили в министерстве.

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После этого воинская часть будет направлять соответствующие документы для военного непосредственно в ТЦК. Аналогично и больницы могут получать дополнительные документы, необходимые для заключения ВВК. В частности, это может быть справка об обстоятельствах получения травмы.

Преимущества электронного документооборота

"Цифровизированный процесс позволит сократить время на получение документов и снизит потребность лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней", — указала заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Военным нужно будет дать согласие для обработки персональных данных в заведении, из которого будут отправляться документы.

Напомним, в Минобороны Украины и ВСУ ввели еще четыре стандарта НАТО. Речь идет о воздушных и космических операциях.

Добавим, в Украине продолжают призывать военнообязанных в ряды ВСУ. Впрочем, по ряду причин можно получить отсрочку. Среди них — проблемы со здоровьем. Военнослужащий может оспорить решение ВВК о состоянии здоровья.