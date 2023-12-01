В Україні спростили процедуру проходження ВЛК — що змінилося

Військовий проходить ВЛК. Фото: google.com

В Україні спростили процедуру проходження військово-лікарської комісії. Відтепер пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Спрощення процедури проходження ВЛК

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та громадськими організаціями внесли зміни до законодавства. Вони спростили процеси, пов’язані з проходженням ВЛК для поранених військових ЗСУ. Міністерства створили електронний документообіг і пораненим військовим не потрібно буде возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК.

"Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу", — зазначили у Міноборони.

Список документів, що входить до електронного документообігу:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Документи, які можна надсилати в електронному вигляді. Фото: Мінооборони

Створення електронного документообігу

Зазначається, що система електронного документообігу працює у більшості військових частин, ТЦК та СП, військових госпіталях і цивільних лікарнях.

"Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоровʼя, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки", — додали в міністерстві.

Після цього військова частина надсилатиме відповідні документи для військового безпосередньо до ТЦК. Аналогічно і лікарні можуть отримувати додаткові документи, які потрібні для висновку ВЛК. Зокрема, це можу бути довідка про обставини отримання травми.

Переваги електронного документообігу

"Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень або хвороб", — вказала заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Військовим потрібно буде надати згоду для обробки персональних даних у закладі, з якого відправлятимуться документи.

Нагадаємо, у Міноборони України та ЗСУ запровадили ще чотири стандарти НАТО. Йдеться про повітряні та космічні операції.

Додамо, в Україні продовжують призивати військовозобов'язаних до лав ЗСУ. Утім, через низку причин, можна отримати відстрочку. Серед них — проблеми зі здоров'ям. Військовослужбовець може оскаржити рішення ВЛК щодо стану здоров’я.