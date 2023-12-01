В Україні спростили процедуру проходження ВЛК — що змінилося
В Україні спростили процедуру проходження військово-лікарської комісії. Відтепер пораненому військовому більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Спрощення процедури проходження ВЛК
Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та громадськими організаціями внесли зміни до законодавства. Вони спростили процеси, пов’язані з проходженням ВЛК для поранених військових ЗСУ. Міністерства створили електронний документообіг і пораненим військовим не потрібно буде возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК.
"Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу", — зазначили у Міноборони.
Список документів, що входить до електронного документообігу:
довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;
постанова ВЛК про непридатність до військової служби;
інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.
Створення електронного документообігу
Зазначається, що система електронного документообігу працює у більшості військових частин, ТЦК та СП, військових госпіталях і цивільних лікарнях.
"Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоровʼя, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки", — додали в міністерстві.
Після цього військова частина надсилатиме відповідні документи для військового безпосередньо до ТЦК. Аналогічно і лікарні можуть отримувати додаткові документи, які потрібні для висновку ВЛК. Зокрема, це можу бути довідка про обставини отримання травми.
Переваги електронного документообігу
"Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень або хвороб", — вказала заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
Військовим потрібно буде надати згоду для обробки персональних даних у закладі, з якого відправлятимуться документи.
Нагадаємо, у Міноборони України та ЗСУ запровадили ще чотири стандарти НАТО. Йдеться про повітряні та космічні операції.
Додамо, в Україні продовжують призивати військовозобов'язаних до лав ЗСУ. Утім, через низку причин, можна отримати відстрочку. Серед них — проблеми зі здоров'ям. Військовослужбовець може оскаржити рішення ВЛК щодо стану здоров’я.
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