Появились кадры испытаний украинского реактивного беспилотника BULLET

В Украине тестируют новый реактивный дрон — в чем его особенность
Военные инженеры начали тестирование необычного реактивного дрона украинской разработки. Он называется BULLET и во время первых испытаний сумел разогнаться до 130 км/ч.
Об этом 14 июля в воскресенье пишет Telegram-канал Military Journal .
Чем интересен дрон BULLET
Во-первых, этот реактивный дрон предназначен для перехвата других беспилотников врага. Это касается разведывательных и атакующих БПЛА.
Хотя во время первого испытания дрона не удалось набрать реактивную скорость, но этот беспилотник самолетного типа только начал свое тестирование и реальная скорость будет значительно больше.
Взлет БПЛА должен со взлетной полосы, а для ориентации он использует видеокамеры вроде тех, которые задействованы в обычных FPV-дронах (беспилотников с управлением от первого лица).
Больше информации о дроне пока неизвестно, ведь разработку держат в тайне. Но уже выяснилось, что подобный реактивный комплекс будет состоять сразу из пяти дронов, а стоимость комплекса будет стоить 130 тысяч евро.
Напомним, дроны СБУ атаковали российскую нефтебазу "Кубаньнефтепродукт" у станицы Павловска Краснодарского края России.
Также стало известно, что ВСУ совместно со спецотрядом военной разведки ГУР атаковали российский военный аэродром "Ахтубинск".
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