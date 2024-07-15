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В Украине тестируют новый реактивный дрон — в чем его особенность

15 июля 2024 06:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Появились кадры испытаний украинского реактивного беспилотника BULLET
Испытание реактивного дрона BULLET. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Военные инженеры начали тестирование необычного реактивного дрона украинской разработки. Он называется BULLET и во время первых испытаний сумел разогнаться до 130 км/ч.

Об этом 14 июля в воскресенье пишет Telegram-канал Military Journal .

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Во-первых, этот реактивный дрон предназначен для перехвата других беспилотников врага. Это касается разведывательных и атакующих БПЛА.

Дрон BULLET

Хотя во время первого испытания дрона не удалось набрать реактивную скорость, но этот беспилотник самолетного типа только начал свое тестирование и реальная скорость будет значительно больше.

Взлет БПЛА должен со взлетной полосы, а для ориентации он использует видеокамеры вроде тех, которые задействованы в обычных FPV-дронах (беспилотников с управлением от первого лица).

Больше информации о дроне пока неизвестно, ведь разработку держат в тайне. Но уже выяснилось, что подобный реактивный комплекс будет состоять сразу из пяти дронов, а стоимость комплекса будет стоить 130 тысяч евро.

Напомним, дроны СБУ атаковали российскую нефтебазу "Кубаньнефтепродукт" у станицы Павловска Краснодарского края России.

Также стало известно, что ВСУ совместно со спецотрядом военной разведки ГУР атаковали российский военный аэродром "Ахтубинск".

война ВСУ дроны фронт

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