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В України тестують новий реактивний дрон — в чому його особливість

15 липня 2024 06:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
З'явились кадри випробування українського реактивного безпілотника BULLET
Випробування реактивного дрона BULLET. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Військові інженери почали тестування незвичайного реактивного дрона української розробки. Він має назву BULLET і під час перших випробувань спромігся розігнатись до 130 км/г. 

Про це 14 липня, у неділю пише Telegram-канал Military Journal

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По-перше, цей реактивний дрон призначений для перехоплення інших безпілотників ворога. Це стосується розвідувальних та атакуючих БПЛА. 

Дрон BULLET

Хоча під час першого випробування дрону не вдалось набрати реактивної швидкості, але цей безпілотник літакового типу тільки почав своє тестування і реальна швидкість буде значно більшою.

Злітати БПЛА має зі злітної смуги, а для орієнтації він використовує відеокамери на кшталт тих, що задіяні у звичайних FPV-дронах (безпілотників з управлінням від першої особи). 

Більше інформації про дрон поки що невідомо, адже розробку тримають у таємниці. Але вже з'ясувалось, що подібний реактивний комплекс складатиметься відразу з п'яти дронів, а вартість комплексу буде коштувати 130 тис. євро. 

Нагадаємо, дрони СБУ атакували російську нафтобазу "Кубаньнафтопродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю Росії.

Також стало відомо, що ЗСУ спільно зі спецзагоном військової розвідки ГУР атакували російський військовий аеродром "Ахтубінськ"

війна ЗСУ дрони фронт

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